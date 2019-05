Leipzig

Am Donnerstagnachmittag hat die Kriminalpolizei Leipzig im Zusammenhang mit einem Zugriff auf der Karl-Liebknecht-Straße mehr als 30 Kilogramm Drogen sichergestellt. Dies gab die Behörde am Freitag bekannt.

Demnach wurden bei dem Einsatz, der gegen 13.30 Uhr auf Höhe des Feinkostgeländes stattfand, fünf Personen im Alter von 21, 22, 26, 29 und 30 Jahren festgenommen. Am Donnerstag war zunächst von vier Personen die Rede. Zudem wurden eine Shisha-Bar, zwei Fahrzeuge sowie drei Wohnungen durchsucht.

Dabei konnten die Beamten 30 Kilogramm Marihuana und 60 Gramm Kokain sicherstellen. Die angrenzenden Geschäfte waren nicht betroffen. Dem Einsatz waren laut Polizei „umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Leipzig und des Rauschgiftkommissariats vorausgegangen“.

Gegen die drei jüngsten Tatverdächtigen wurde Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des gemeinschaftlichen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge beantragt. Sie wurden noch am Freitag am Amtsgericht Leipzig vorgeführt. Die zwei anderen Beschuldigten wurden aus dem Polizeigewahrsam entlassen, da ein dringender Tatverdacht nicht begründet werden konnte. Die Ermittlungen dauern dennoch an.

von CN