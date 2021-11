300 000 Euro Schaden in Barthels Hof: Drogenabhängiger gesteht Brandstiftung in Leipzig

Leipzig

Tagsüber arbeitete er als Sicherheitsdienst in einem Kaufhaus in der Leipziger Innenstadt, nachts zog er los, um Geld für Drogen zu beschaffen: Martin M. (32) aus Halle soll im Januar 2019 den verheerenden Brand in der Traditionsgaststätte Barthels Hof gelegt haben – wohl um Einbruchspuren zu verwischen. Zum Prozessauftakt am Dienstag am Landgericht gestand er die Tatvorwürfe.

Es war am 31. Januar 2019, als Martin M. auf die Idee kam, „da reinzugehen, ich wollte Geld“. So schilderte er es in der Vernehmung vor Gericht. Zu diesem Zeitpunkt sei er vier Tage ohne Schlaf gewesen, habe täglich drei Gramm Crystal-Meth konsumiert, abhängig sei er seit acht Jahren. Mit einem Schraubenzieher habe er ein Fenster im Hof aufgehebelt, im Lokal dann Schubladen durchsucht. „Ans Feuer legen kann ich mich nicht erinnern“, so Martin M.

Zwei Brandstellen am Tresen

In der Anklageschrift ist der mutmaßliche Tatablauf präziser erfasst: Demnach brach der Beschuldigte in jener Nacht zwischen 3.38 und 4.59 in die Gaststätte in der Hainstraße ein und versuchte, einen Tresor mit den Tageseinnahmen und einen Zigarettenautomaten zu knacken. Nachdem beides misslang, soll er aus einem Büro eine externe Festplatte und drei Schlüssel erbeutet haben. „Dann entzündete er an zwei verschiedenen Stellen unterhalb des Tresens mit Brennpaste Feuer“, schilderte Staatsanwalt Moritz Diekmann.

Gegen 5.05 Uhr bemerkte Silke L. (51), die gerade auf dem Weg zur Arbeit war, die meterhohen Flammen in dem Lokal und alarmierte die Feuerwehr. Diese rückte mit zwei Löschzügen und 40 Einsatzkräften an, konnte aber einen größeren Schaden nicht mehr verhindern. Bewohner der oberen Etagen mussten wegen der starken Rauchentwicklung das Gebäude zeitweise verlassen. Die Höhe des Schadens bezifferte die Staatsanwaltschaft auf etwa 300 000 Euro. Barthels Hof – von 1747 bis 1750 als Bank- und Handelshaus für den Kaufmann und Stadthauptmann Gottfried Barthel erbaut – konnte erst im Februar 2020 wieder öffnen. Zumal es nach dem Brand auch noch einen Wasserschaden infolge maroder Rohre gegeben hatte.

80 Euro täglich für Crystal

Zwei Monate später, im April 2020, ging der Polizei schließlich der Brandstifter ins Netz. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Martin M. am 8. April vorigen Jahres in einer Kleingartensparte in der Straße An den Theklafeldern in Paunsdorf in zwölf Lauben einbrach, um Werkzeug und eine Musikbox zu stehlen. Anschließend soll er in drei Lauben Feuer gelegt haben, fünf Gartenhäuschen wurden teilweise vollständig zerstört. Der Schaden allein durch das Feuer: mehr als 55 000 Euro.

Auch diese Anklagevorwürfe räumte Martin M. zum Auftakt der Hauptverhandlung ein. „Er bereut die Taten zutiefst und will eine Therapie machen“, sagte seine Verteidigerin Sigrid Buthmann. Allerdings hatte der Hallenser bereits eine solche Entzugstherapie im Maßregelvollzug absolviert, zumal er auch schon anderweitig straffällig geworden war. Eineinhalb Monate nach dieser ersten Therapie nahm er eigenen Angaben zufolge schon wieder Drogen. Für seine Tagesportion Crystal musste er 80 Euro auftreiben. „So viel kostete es, wenn man seinen Dealer nicht kannte“, erklärte Martin M. Um seine Sucht zu finanzieren, musste er Bargeld oder schnell verkäufliche Gegenstände besorgen. „Bei den Brandstiftungen ging es darum, ganz schnell alle Spuren eines Einbruchs zu verwischen“, so die Verteidigerin.

Die 5. Strafkammer hat für den Prozess noch drei Verhandlungstage bis Mitte Dezember geplant.

