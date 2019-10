Leipzig

Zwei Männer haben am Montagabend eine Frau in Leipzig-Volksmarsdorf überfallen. Die 31-Jährige war gegen 18.30 Uhr auf dem Heimweg, als sie in der Annenstraße auf Höhe der Wurzner Straße von zwei Männern nach dem Weg gefragt worden war. Wie die Polizei mitteilte, entriss ihr dabei einer der beiden die Handtasche. Die Diebe verschwanden daraufhin fluchtartig im Park an der Annenstraße. Sie erbeuteten einen dreistelligen Bargeldbetrag, das Smartphone sowie Ausweisdokumente der Frau.

Zeugen gesucht

Die Männer wurden von der 31-Jährigen wie folgt beschrieben: Einer ist schätzungswiese Anfang 30, zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß, hat helle Haut und dunkle kurze Haare. Er hat akzentfrei deutsch gesprochen und eine dunkle Jeans sowie eine weiß-beige Jacke getragen.

Die zweite Person ist schätzungsweise zwischen 25 und 30 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Er hat dunkelblondes hochgegeltes Haar und helle Hautfarbe, sprach ebenfalls akzentfreies Deutsch und hatte Tätowierungen am Hals. Am rechten Ohr trug er einen Creolenohrring und war mit einer hellen Jeans und einer dunklen Jacke bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo in der Dimitroffstraße 1 oder unter der Telefonnummer (0341) 966 4 6666 zu melden.

Von ebu