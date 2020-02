Leipzig

Unter Einfluss von Drogen sowie ohne Führerschein, Versicherung und Zulassung hat ein 31-jähriger Autofahrer am Dienstag versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Die Beamten wollten den Mann in der Südvorstadt anhalten – dieser gab jedoch Gas und versuchte, über die Koch- und die Kantstraße zu entkommen. Die Flucht endete in einer Sackgasse, wo er zwei geparkte Autos rammte.

Der 31-Jährige verließ sein Fahrzeug und wollte zu Fuß entkommen, wurde von den Beamten jedoch nach wenigen Metern gestoppt. Er habe „sichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden“, teilte die Polizei am Mittwoch mit. In seinem Rucksack befanden sich überdies verschiedene Substanzen, bei denen es sich wohl um Drogen handelte. Er müsse sich nun wegen zahlreicher Verkehrs- und Rauschgiftdelikte verantworten.

Von CN