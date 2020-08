33-Jährige kommt von der Fahrbahn ab – fünf Autos beschädigt

Leipzig

Am Mittwochmorgen sind im Leipziger Stadtteil Lindenau mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, hörte eine Anwohnerin gegen 6.30 Uhr zunächst einen lauten Knall in der Rietschelstraße. Von ihrem Balkon sah sie, wie ein Auto gegen mehrere parkende Pkw stieß. Die 33-jährige Fahrerin war wohl wegen gesundheitlicher Probleme von der Fahrbahn abgekommen und hatte zunächst zwei Autos angestoßen. Durch den Aufprall wurden zwei weitere Pkw beschädigt. Der Schaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt.

Von anzi