Leipzig

Abendlicher Crash in Leipzig-Grünau: Auf der Kreuzung Lützner Straße und Straße am See stießen am Montag gegen 16.50 Uhr zwei Fahrzeuge zusammen. Eine 22 Jahre alte Autofahrerin hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei beim Linksabbiegen wohl die Vorfahrt eines ihr entgegenkommenden Wagens übersehen. Dessen 34 Jahre alter Fahrer sei bei dem Unfall leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um auslaufenden Treibstoff zu binden. Es kam nur zu geringen Behinderungen im Straßenverkehr.

Von CN