Leipzig

Ein 34-Jähriger hat am Montag einen Notarzt und einen LVB-Mitarbeiter angegriffen. Der Mann wurde laut Polizei gegen 17.45 Uhr in einer Straßenbahn am Richard-Wagner-Platz bewusstlos und brach zusammen. Andere Passagiere trugen ihn aus der Bahn und verständigten den Notruf. Die Rettungskräfte legten den Mann auf eine Trage und brachten ihn in einen Rettungswagen, wo er wieder zu sich kam.

Sobald er zu sich gekommen war, wurde der Mann aggressiv und beschimpfte die Rettungskräfte. Er versuchte die Tasche des Notarztes zu öffnen. Als der Mediziner diese wegzog, schlug der 34-Jährige unvermittelt mit der Faust nach dem Arzt verfehlte ihn aber dabei knapp.

Der Mann unterließ zunächst weitere Angriffe, blieb aber weiter aggressiv. Die Polizei wurde hinzugerufen. Auch gegenüber den Beamten verhielt er sich aggressiv. Als seine Personalien festgestellt werden sollten, ging er auf einen Mitarbeiter der Leipziger Verkehrsbetriebe los und stieß diesen gegen den Oberkörper. Der Angegriffene blieb unverletzt.

Gegen den 34-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung in zwei Fällen ermittelt.

joka