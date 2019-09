Leipzig

Die Polizei sucht nach dem 35-jährigen Sebastian E., der bereits seit vergangenem Mittwoch vermisst wird. Wie die Behörde mitteilte, meldete sein Arbeitgeber den Leipziger am Montag als vermisst. Der als zuverlässig geltende Mann war nicht auf Arbeit erschienen und hatte auch nicht Bescheid gesagt. Auch in seiner Wohnung im Leipziger Zentrum war er nicht anzutreffen. Die Umstände seines Verschwindens lassen die Polizei vermuten, dass sich der 35-Jährige etwas antun könnte.

Der Mann wird als 1,80 groß und normal gebaut beschrieben. Auffällig sind seine Glatze sowie ein langer, roter Kinnbart. Er hat Narben am Bauch, an Mittel- sowie Zeigefinger. An der rechten Wade trägt er ein Tattoo, welches eine Spinne zeigt.

Wer hat den Vermissten seit dem 28. August gesehen? Wer kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Polizei Leipzig in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 63 42 24 entgegen.

joka