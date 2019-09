Leipzig

Ein 36 Jahre alter Mann hat in einer Shishabar in der Leipziger Eisenbahnstraße trotz Hausverbots erst selbst getrunken und sich dann als Kellner ausgegeben. So habe er am Sonntagabend andere Gäste abkassiert und das Geld behalten, teilte die Polizei am Montag mit.

Als der Barbesitzer den Mann rauswerfen wollte, bedrohte ihn der 36-Jährige mit einem Messer. Die Polizei ermittelt wegen Betrugs und Hausfriedensbruchs.

Von jhz