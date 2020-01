Leipzig

Ein 37-jähriger Mann soll einer Radfahrerin in Leipzig ihr Portemonnaie gestohlen und versucht haben, mit der Kreditkarte zu zahlen. Nach Informationen der Polizei schob die 69-Jährige ihr Fahrrad mit der Handtasche im Fahrradkorb am Dienstag gegen frühen Nachmittag vom Wilhelm-Leuschner-Platz in Richtung Innenstadt. In der Petersstraße angekommen stellte sie fest, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche offen stand und ihre Geldbörse fehlte. Darin befanden sich neben einer höheren zweistelligen Summe auch ihre Geldkarten, ihr Personalausweis und ihr Führerschein sowie weitere Dokumente. Die Frau erstattete umgehend Anzeige.

Etwa eine Stunde später meldete sich das Verkaufspersonal eines Geschäfts in der Dornbergerstraße in Volkmarsdorf bei der Polizei. Ein 37-jähriger Mann habe versucht in Begleitung einer Frau Waren für etwa 90 Euro mit einer Kreditkarte zu bezahlen, die offensichtlich nicht ihm gehörte. Bei der Eingabe der PIN scheiterte er. Ein Ladendetektiv hielt das Pärchen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest.

Diese stellten fest, dass die Kreditkarte von der 69-Jährigen stammte. Der Mann gab vor, ein Alibi für den Tatzeitpunkt zu haben. Jedoch fand der Ladendetektiv kurze Zeit später bis auf den Personalausweis auch alle anderen Dokumente, die der Frau entwendet worden waren. Der 37-jährige Mann hatte offensichtlich versucht, sie noch vor dem Eintreffen der Beamten zu verstecken.

Von ps