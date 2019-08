Leipzig

Sie bestritt die Tatvorwürfe auch vor Gericht: Eine 31-jährige Leipzigerin ist wegen 39-fachen Mordversuchs angeklagt. Sie soll innerhalb von elf Monaten für zwei Großbrände in einem Mietshaus in der Eisenbahnstraße 115 gesorgt und versucht haben, ihre Nachbarn heimtückisch zu töten. Zum Prozessauftakt am...