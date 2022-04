40 Radfahrer missachten rote Ampel im Leipziger Zentrum

Leipzig

Gleich mehrere Dutzend Radfahrer haben eine rote Ampel während einer Schwerpunktkontrolle der Polizei im Leipziger Stadtzentrum ignoriert. Am Übergang vom Johannapark zur Manetstraße über die Friedrich-Ebert-Straße kontrollierten die Beamten zusammen mit dem Ordnungsamt am vergangenen Freitag und an diesem Donnerstag in der Zeit von 7 bis 8.30 Uhr.

Gefährliche Überfahrt

An beiden Tagen missachteten insgesamt 40 Radfahrer das Haltesignal. Viele Sünder seien noch fix gefahren, obwohl die Ampel gerade von grünem auf rotes Licht umgeschaltet hatte. „Das ist gefährlich“, betonen die Ordnungshüter. Bevor die Radler die andere Seite erreichten, erhielten die Autos wieder freie Fahrt. Die Straße besitzt an der Stelle in beide Richtungen zwei Fahrspuren. Hinzu kommen die beiden Straßenbahngleise in der Mitte.

Bußgeld von 100 Euro

Die Sünder erhalten jetzt einen Bußgeldbescheid in Höhe von 100 Euro. Hinzu kommen Verfahrenskosten und ein Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg.

Ein Grund für die Einsätze in den Morgenstunden seien die Grundschüler der benachbarten Manet-Grundschule. Sie überquerten an der Stelle ebenfalls die Fahrbahn und sollen vor schlechten Vorbildern geschützt werden. „Fährt ein Erwachsener los, fährt ein Kind schnell hinterher, ohne sich über die konkrete Verkehrslage Gedanken zu machen“, so ein Polizeisprecher. Die Kontrollen sollen in den kommenden Wochen fortgesetzt werden.

Von mro