Leipzig

In Leipzig-Connewitz hat ein 44-jähriger Mann am Mittwoch in der Bornaischen Straße und in der Biedermannstraße eine Türschranke und die Einrichtung im Bürgeramt demoliert. Laut Polizei hatte der Mann zunächst mehrfach an der Schranke eines Einkaufsmarktes gezogen, bis diese völlig zerstört und nicht mehr funktionsfähig war.

Wenig später randalierte der Mann in einem Bürgeramt und zerstörte mit einem Stuhl einen Computermonitor, eine Tastatur sowie ein elektronisches Signaturpad.

In beiden Fällen steht die Höhe des Schadens noch aus. Das Motiv des Täters ist ebenfalls noch unklar.

Von fbu