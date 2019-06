Leipzig

Er verließ Ende Mai seine Arbeit in Leipzig-Lindenau, seitdem fehlt von ihm jede Spur: Die Leipziger Polizei sucht nach Karsten Bornemann und bittet die Polizei um Mithilfe. Der 47-Jährige wurde am 27. Mai gegen 18 Uhr in der Röntgenstraße zuletzt gesehen, wie die Beamten am Freitag mitteilten.

Seitdem kam er nicht zur Arbeit. Er habe sich nicht bei seinem Chef gemeldet, obwohl er als zuverlässig gelte. Auch zu seiner Familie hatte der 47-Jährige seitdem keinen Kontakt.

Ist der 47-Jährige in Berlin ?

Der Leipziger Karsten Bornemann wird vermisst. Quelle: Polizei Leipzig/privat

Einziger Anhaltspunkt: Am frühen Morgen des 28. Mais ist an der Raststätte Köckern Bargeld abgehoben worden. Möglicherweise halte sich der Vermisste inauf. Dort habe er 18 Jahre lang im Stadtteil Friedrichhain gelebt, so die

Der Vermisste hat den Angaben nach ein scheinbares Alter von 40 bis 45 Jahren. Er ist 1,75 Meter groß, hat blau-graue Augen, ein ovales Gesicht, eine kräftige Statur und ein Muttermal unterhalb des Halses am linken Schlüsselbein. Die Haare trug er blond und wellig. Er spricht Deutsch mit sächsischem Dialekt.

Hinweise nimmt die Leipziger Polizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch (0341) 96 64 66 66 entgegen.

