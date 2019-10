Leipzig

Drei Menschen sind am Donnerstagmorgen bei einem Autounfall in Liebertwolkwitz verletzt worden. Eine 53-Jährige sei gegen 9.30 von Leipzig aus in Richtung Großpösna unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. An einer Ampel vor ihr staute sich der Verkehr. Aus bisher unbekannter Ursache fuhr die Frau dort auf einen Kleintransporter auf.

Bei dem Aufprall wurde die Frau in ihrem Auto eingeklemmt. Sie wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Die beiden 46 und 49 Jahre alten Männer im Kleintransporter wurden leicht verletzt. Gegen die 53-Jährige werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall ermittelt.

Von CN