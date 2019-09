54-Jähriger wird in Markranstädt von Lastwagen überrollt

Leipzig

In Markranstädt ist es am Dienstagvormittag zu einem schweren Unfall gekommen. Wie es von der Polizei hieß, wurde dabei ein 54 Jahre alter Mann von einem Lastwagen überrollt und schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, über seinen genauen Gesundheitszustand machte die Polizei keine Angaben.

Zu dem Unfall kam es gegen 11.15 Uhr bei einer Firma an der Ziegelstraße. Laut Polizei war der 54-Jährige ein Kunde der Firma und gerade auf dem Gelände unterwegs, als der 59-jährige Lastwagenfahrer auf das Gelände fuhr. Wie genau es zu dem Unglück kam, ist nach Angaben der Polizei noch unklar, die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung laufen.

Von luc