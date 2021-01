55-Jährige schlägt Räuber in die Flucht - Zeugen gesucht

Leipzig

Nach einem versuchten Überfall im Leipziger Stadtteil Eutritzsch sucht die Polizei nach Zeugen. Wie die Behörde mitteilte, ist am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr eine 55-Jährige bei der Rückkehr vom Einkaufen abgefangen worden. Der Unbekannte habe sich an ihrer Wohnung in der Kunadstraße mit in den Eingang gedrängt, die Frau gegen die Hauswand gedrückt und versucht, ihre Tasche zu entreißen.

Polizei sucht nach Zeugen

Erst als die Frau lautstark um Hilfe rief, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete. Sie erlitt bei dem versuchten Überfall leichte Verletzungen und beschrieb den Räuber als mindestens 1,90 Meter groß, etwa 20 Jahre alt, schlank und von hellem Hauttyp. Außerdem habe er akzentfrei deutsch gesprochen sowie einen dunklen Anorak, eine Mütze, einen dunklen Wollschal und schwarze Frottee-Handschuhe getragen.

Wer den Tatverdächtigen anhand der Beschreibung erkennt oder Angaben zum Hergang machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder unter der Telefonnummer 0341/9664 6666 zu melden.

Von anzi