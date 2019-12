Leipzig

In der Nacht zu Samstag ist ein 55-Jähriger im Leipziger Stadtteil Grünau-Nord von einem Linienbus erfasst worden. Nach Polizeiangaben vom Morgen wurde der Mann bei dem Umfall schwer verletzt.

Den Angaben zufolge überquerte das Unfallopfer kurz vor Mitternacht die Lützner Straße auf Höhe der Straße Am kleinen Feld, als er frontal mit dem Bus zusammenprallte. Der Mann musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, der Busfahrer blieb unverletzt. Wegen des Unfalls musste die Lützner Straße für eine Stunde gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. An dem Linienbus entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von etwa 3000 Euro.

In der selben Nacht ist im Leipziger Zentrum ein Mann vor eine Straßenbahn gelaufen.Er zog sich eine Platzwunde am Kopf zu.

