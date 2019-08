Leipzig

Ein 55 Jahre alter Mann ist nach einem Unfall an der Tauchbasis am Kulkwitzer mit dem Rettungshubschrauber ausgeflogen worden. Wie es am Abend aus der Rettungsleitstelle der Feuerwehr hieß, wurde der Mann am Donnerstag gegen 15 Uhr bewusstlos aus dem See gerettet. Anschließend musste er vor Ort reanimiert werden, bevor er ins Universitätsklinikum ausgeflogen wurde. Zum Zustand des Mannes und zum Unfallhergang lagen am Abend keine Informationen vor.

In diesem Jahr gab es in den Seen um Leipzig wiederholt Tote bei Badeunfällen.

joka