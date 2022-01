Leipzig

Der 57-jährige Leipziger, der seit Mitte Januar als vermisst galt, ist tot. Die Polizei hat den Mann am Samstag in Mölkau leblos aufgefunden, wie die Behörde am Montagvormittag bekannt gab. Den Angaben nach besteht kein Verdacht auf eine Straftat.

Am 14. Januar hatte sich die Polizei an die Öffentlichkeit gewandt und um Mithilfe bei der Suche des Vermissten gebeten. Er soll zu der Zeit eine Fachklinik in unbekannte Richtung verlassen haben. Wie es hieß, litt der Mann unter gesundheitlichen Problemen, eine Eigengefährdung wurde nicht ausgeschlossen. Entsprechend wird in Polizeikreisen von einem Suizid ausgegangen.

Anmerkung der Redaktion: Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Bitte suchen Sie sich Hilfe. Die Telefonseelsorge erreichen Sie rund um die Uhr kostenlos und anonym unter der 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222. Die Seelsorge wird auch über einen Chat bereitgestellt.

Von flo