60-Jähriger Radler bei Unfall mit Auto in Leipzig schwer verletzt

Leipzig

Ein 60-jähriger Radfahrer ist am Freitagmorgen von einem Autofahrer zu Fall gebracht und dabei schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Radler gegen 6.50 Uhr auf der Straße „An den Linden“ in Leipzig-Rückmarsdorf unterwegs. Zur gleichen Zeit hielt der Fahrer eines Kleintransporters am Straßenrand und öffnete die Tür, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Radfahrer habe noch versucht der Tür auszuweichen, doch es sei zur Kollision gekommen, hieß es. Dabei stürzte der Mann und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte den 60-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Höhe des beim Unfall entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Gegen den 51 Jahre alten Fahrer des Transporters wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Von joka