Leipzig

Aus Ärger soll er sein Bettzeug angezündet haben: Ein 60-jähriger Patient hat nach Polizeiangaben das Feuer am Dienstagabend im Leipziger Parkkrankenhaus selbst gelegt. Der Mann befand sich in der Notfallstation des Klinikums in Probstheida, als gegen 18.30 Uhr der Brand in seinem Zimmer ausbrach, sagte He...