Am Mittwochnachmittag ist es am Leipziger Paunsdorf Center zu einem Unfall mit einer schwer verletzten Frau gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber LVZ.de mitteilte, war ein 32-jähriger Autofahrer gegen 16.30 Uhr auf der Paunsdorfer Allee unterwegs, als er beim Abbiegen in die Permoserstraße mit einem Kleintransporter kollidierte.

Der 45-jährige Fahrer befand sich dabei auf der Spur des Gegenverkehrs. Die 61-jährige Beifahrerin des Autofahrers wurde bei dem Unfall schwer verletzt, sodass sie von einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden musste. Der Gesamtschaden beträgt etwa 15.000 Euro.

