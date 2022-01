65-Jährige an Haltestelle in Südvorstadt angegriffen

Leipzig

Am Montagmorgen gegen 8:30 Uhr hat ein 35-jähriger Mann an der Straßenbahnhaltestelle „Südplatz“ auf der Karl-Liebknecht-Straße mit einer Glasflasche auf den Kopf einer 65-jährigen Frau geschlagen. Die Geschädigte wurde dadurch leicht verletzt und musste in der Folge ambulant behandelt werden. Laut Angaben der Polizei flüchtete der Tatverdächtige nach dem Angriff, konnte jedoch durch Zeugen in einer Seitenstraße gestellt und bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten werden.

Der 35-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Leipzig vorläufig festgenommen und am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der eine Unterbringung in einer Fachklinik veranlasste. Er muss sich wegen gefährlichen Körperverletzung verantworten. Der Grund für den Angriff des Tatverdächtigen ist bisher unklar.

Von Friederike Pick