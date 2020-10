Leipzig

Im Leipziger Stadtteil Grünau ist ein 65 Jahre alter Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam der Autofahrer am Mittwoch gegen 15 Uhr in der Gärtnerstraße mit seinem Transporter von der Fahrbahn ab und kollidierte mit drei parkenden Fahrzeugen. Grund für den Unfall sei vermutlich ein Herzinfarkt des Fahrers gewesen. Der Sachschaden belaufe sich auf gut 9000 Euro, hieß es.

Von LVZ