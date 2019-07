Leipzig

Eine 65-Jährige hat am Dienstag gegen 18.10 in einem Kreisverkehr in Leipzig-Engelsdorf die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist frontal gegen eine Hausmauer gefahren. Laut Polizei berichteten mehrere Zeugen, dass die Frau zu schnell und unter gleichzeitiger Nichtbeachtung anderer Verkehrsteilnehmer in den Kreisverkehr an der Engelsdorfer Straße einbog.

In Höhe der Einmündung Baalsdorfer Straße überquerte sie die Mittelinsel und überfuhr ein Verkehrszeichen. Anschließend kam die 65-Jährige mit ihrem Fahrzeug von der Straße ab und stieß frontal gegen die Hausmauer eines Grundstückes in der Althener Straße.

Die Fahrerin wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Unfallursache sowie zur Höhe des Schadens kann noch keine Angabe gemacht werden.

Von fbu