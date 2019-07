Leipzig

Auf der Dresdner Straße im Leipziger Osten ist am Montagabend ein 68-jähriger Fußgänger angefahren worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde er mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Der 42-jährige Fahrer des Transporters kam gegen 18 Uhr aus einem Parkhaus und wollte sich in den fließenden Verkehr einordnen, als er den Mann mit seinem Einkaufstrolley übersah. Bei dem Zusammenstoß wurde der 68-Jährige leicht verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in die Notaufnahme gebracht. Gegen den Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 700 Euro.

Von lcl