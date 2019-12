Leipzig

Im Leipziger Norden hat ein 32-Jähriger mit seinem Auto eine 69-jährige Fußgängerin am Dienstagmittag angefahren und dabei verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war er zuvor auf der Max-Liebermann-Straße in Eutritzsch unterwegs und wollte bei Grün nach rechts in die Delitzscher Straße abbiegen.

Die Fußgängerin war selbst jedoch auch bei Grün und auf der Fußgängerspur unterwegs. Beim Zusammenstoß stürzte die 69-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu, die ambulant behandelt wurden. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Der 32-Jährige hat sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten.

Von lcl