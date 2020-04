Leipzig

Eine 72 Jahre alte Radfahrerin ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die Seniorin war Polizeiangaben zufolge auf der Essener Straße in Richtung Thekla unterwegs. In Höhe Mitschurinstraße stieß sie mit einem in der gleichen Richtung fahrenden Bus zusammen. Die Frau stürzte und verletzte sich am Kopf. Sie sei mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Wie es zu dem Unfall kam, war am Donnerstag noch unklar.

Von CN