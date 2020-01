Leipzig

Eine 77-Jährige ist bei einem Raubüberfall in Leipzig-Mockau am Mittwochnachmittag leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Frau gegen 15.15 Uhr einen Supermarkt in der Tauchaer Straße verlassen - ihr Portemonnaie in der einen Hand, einen Einkaufswagen an der anderen. Dabei wurde sie von hinten durch einen Unbekannten angerempelt. Dieser griff sich die Geldbörse und flüchtete anschließend in Richtung Simon-Bolivar-Straße. Die Seniorin konnte zwar einen Sturz noch verhindern, wurde aber leicht am Handgelenk verletzt.

Den Täter beschreibt sie als etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank. Er sei zwischen 17 und 25 Jahre alt gewesen. Er war mit einer Jogginghose sowie einer hellen Jacke, deren Kapuze er über den Kopf gezogen hatte, bekleidet. Laut Polizei soll es sich bei dem gesuchten Unbekannten vermutlich um einen Osteuropäer handeln.

Später am Mittwoch fand die Polizei bei einem 19-Jährigen das Portemonnaie samt persönlicher Dokumente der älteren Frau. Ob es sich bei dem Mann um den Räuber handelt, wird derzeit ermittelt. Dazu suchen die Behörden Zeugen der Tat. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 entgegen.

joka