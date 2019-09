Leipzig

In der BMW-Allee in Plaußig-Portitz ist am Donnerstagmittag ein 82-Jähriger Fahrradfahrer mit einer Fußgängerin kollidiert. Laut Polizeiangaben wollte der Radfahrer auf dem gemeinsamen Rad- und Fußweg zwei nebeneinander laufende Passanten überholen. Als er die beiden ansprach, erschrak eine 78-Jährige so sehr, dass sie nach links trat und mit dem Fahrradfahrer zusammenstieß.

In der Folge stürzte sie auf den Gehweg und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahes Krankenhaus gebracht. Der Fahrradfahrer sowie der Ehemann der Verletzten blieben unverletzt.

Von hgw