Leipzig

Beim Zusammenstoß mit einem Radfahrer ist eine 78-Jährige im Leipziger Stadtteil Gohlis-Nord schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Demnach wollte die Frau am Donnerstag gegen 16.05 Uhr die Landsberger Straße in Höhe des Norderneyer Wegs überqueren, als sie von dem stadtauswärts fahrenden Radfahrer erfasst wurde. Die 78-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass sie stationär in einem Leipziger Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Die Polizei traf den Fahrradfahrer nicht mehr am Unfallort an. Er wird nun gebeten, sich bei den Beamten zu melden. Darüber hinaus sucht die Verkehrspolizeiinspektion Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zur Identität des Radfahrers machen können. Hinweise werden in der Schongauerstraße 13 oder telefonisch unter (0341) 25 52 85 1 und nachts unter 25 52 91 0 entgegengenommen.

Von fbu