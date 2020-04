Borsdorf/Leipzig

Eine 79 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 6 östlich von Leipzig am Dienstagabend schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher des Polizeilagezentrums sagte, habe die Frau am Abzweig nach Panitzsch ersten Erkenntnissen zufolge wohl eine rote Ampel übersehen. Sie stieß mit einem Linienbus zusammen, der in diesem Moment auf die Kreuzung fuhr.

Die Senioren wurde nach dem Unfall stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der 35 Jahre alte Busfahrer wurde laut Polizei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. Der Vorfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr.

