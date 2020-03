Leipzig

Eine 81-Jährige ist in Leipzig von einem Auto erfasst und verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte die Seniorin am Sonntagmittag die Virchowstraße in Gohlis-Nord überqueren und wurde dabei wohl von dem 65 Jahre alten Autofahrer übersehen.

Den Angaben nach erlitt die Frau bei dem Zusammenstoß eine Fraktur sowie eine Kopfplatzwunde. Die Polizei ermittelt gegen den 65-Jährigen nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall.

Von CN