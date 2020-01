Leipzig

Erneut wurde ein Rentner in Leipzig-Grünau von einem Unbekannten gewalttätig angegriffen und dabei seiner Brille beraubt. Laut Polizei wollte sich der 83-Jährige gegen 18.15 Uhr am Donnerstagabend in sein Auto in der Stuttgarter Allee setzen, als ein etwa 1,70 bis 1,80 Meter großer, leicht untersetzter Mann auf ihn zutrat.

Da das Opfer nichts Schlimmes ahnte, öffnete er nochmal die Tür und wurde direkt angegriffen. Der Unbekannte schlug mehrmals auf den 83-Jährigen ein, wobei dieser versuchte die Hiebe mit seinen Händen abzuwehren. Dabei wurde er am Handgelenk und im Gesicht verletzt.

Anschließend schlug der Angreifer die Tür zu und trat gegen den linken Außenspiegel, den er dabei beschädigte. Der Täter floh in Richtung Ringstraße und wurde vom Opfer als etwa 30 bis 35 Jahre alt beschrieben. Nach dem Angriff fiel dem 83-Jährigen auf, dass der Räuber ihm seine Brille geklaut hatte.

Bereits am Mittwoch gab es in derselben Straße einen ähnlichen Fall, bei dem ein 71-Jähriger angegriffen und seiner Brille beraubt wurde. Die Polizei bittet Zeugen beider Vorfälle sich in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder telefonisch unter der (0341) 96 64 66 66 mit Hinweisen zu melden.

Von lcl