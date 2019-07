Leipzig

In der Leipziger Südvorstadt hat ein 83-jähriger Autofahrer am Montagmittag die Bremse mit dem Gaspedal verwechselt und ist beim Einparken in ein Eiscafé gefahren. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von 70.000 Euro, bei dem das komplette Fenster, die Hausfassade, ein Fallrohr, eine Heizung, die Innenwand im Café samt Fliesen, mehrere Möbel und ein Werbeaufsteller in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Der Leipziger wollte gerade von der Altenburger Straße gegen 12.40 Uhr frontal in eine Parktasche vor dem Eiscafé fahren, als er aus bislang ungeklärter Ursache die beiden Pedale verwechselte. Daraufhin setzte er nach vorne in die Fensterfront, blieb jedoch unverletzt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Von lcl