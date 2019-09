Leipzig

Eine 88-jährige Rentnerin hat am Dienstagnachmittag mehrere Autos auf der Hedwig-Burgheim-Straße in Leipzig mit einem Schlüssel beschädigt. Die Rentnerin wurde dabei beobachtete, wie sie gegen 15.30 Uhr die Motorhauben und Türen der Wagen zerkratzte. Wie die Polizei mitteilte, richtete die Frau dabei einen Schaden im fünfstelligen Bereich an. Wie sich herausstellte, gehört die Frau in ein nahegelegenes Pflegeheim, da sie unter einer psychischen Erkrankung leidet.

ebu