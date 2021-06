Leipzig

Nach einem missglückten Überholmanöver auf der A14 ist am Donnerstagmittag ein Autofahrer mit seinem Wagen in die Mittelleitplanke gekracht und dann von der Autobahn abgekommen. Der 73-jährige Mann wollte nach Angaben der Polizei gegen 13.15 Uhr nahe der Abfahrt Leipzig-Nord ein anderes Fahrzeug überholen und dafür die Spur wechseln. Als er bemerkte, dass sich dort bereits ein anderes Auto befand, verlor er die Kontrolle über seinen BMW und krachte in die Mittelbegrenzung, so eine Sprecherin.

Der Wagen des 73-Jährigen kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem Gebüsch zum Stehen. Laut Polizei blieb der Mann bei dem Unfall unverletzt. Die Autobahn musste in Richtung Dresden zwischen Schkeuditz und Leipzig-Nord wegen Reinigungsarbeiten für rund eine halbe Stunde gesperrt werden. Das Fahrzeug wurde aus dem Gebüsch befreit und abgeschleppt. An dem Wagen und der Leitplanke entstand Schaden in unbekannter Höhe.

