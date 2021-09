Leipzig/Schkeuditz

Massenkarambolage am Stauende: Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 9 sind am Mittwoch vier Lkw ineinander gekracht. Gegen 12.10 Uhr kam es nach Polizeiangaben in Richtung München im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Großkugel und Leipzig-West zu der Kollision. „Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt“, sagte eine Polizeisprecherin auf LVZ-Anfrage.

Die A9 ist derzeit Richtung Süden komplett gesperrt, auf der Gegenfahrbahn Richtung Berlin ist wegen auslaufender Betriebsstoffe ein Fahrstreifen gesperrt. Ein Lkw stand nach dem Unfall quer auf der Autobahn. Wie lange die Bergung dauert, ist aktuell noch unklar.

Mehr als zehn Kilometer Stau

Durch die Sperrung staute sich der Verkehr laut Verkehrswarndienst bis 14 Uhr auf elf Kilometern in Richtung München. Die empfohlene Umleitung führt über B6, Schkeuditz, B186, Dölzig, Priesteblich, Markranstädt, B87, Quesitz und Nempitz. Es gibt auch auch Rückstau über das Schkeuditzer Kreuz auf die A14. Die Umleitungsempfehlung (U51) lautet hier: A9-Abfahrt Wiedemar, danach in Richtung Dresden der Beschilderung folgen.

Von nöß