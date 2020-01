Leipzig

Im Leipziger Stadtteil Connewitz haben Unbekannte am Sonntagabend ein Feuer an einer Ablagestelle für Weihnachtsbäume gelegt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, seien dabei zehn von 70 abgelegten Bäumen abgebrannt. Die übrigen Bäume seien von Anwohnern in Sicherheit gebracht worden. Die Feuerwehr war ab 18.30 Uhr im Einsatz und konnte die Flammen nach kurzer Zeit löschen. Der betroffene Containerplatz befindet sich in der Brandstraße an der Ecke Selneckerstraße.

Von CN