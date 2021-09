Acht Jahre Haft nach tödlichen Messerstichen am Leipziger Hauptbahnhof

Leipzig

Das Messer steckte noch im Oberkörper des Opfers: Nach einer tödlichen Auseinandersetzung am Leipziger Hauptbahnhof ist ein 25-jähriger Tunesier vom Landgericht Leipzig zu acht Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt worden. Abdelkader G. hat am Abend des 12. November 2020 nach Auffassung der Kammer einen 29-jährigen Libyer angegriffen und erstochen.

Einsatzkräfte am Tatort: Für das Opfer kam jede Hilfe zu spät. Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

Es war gegen 19 Uhr, als auf dem Platz vor dem Hauptbahnhof mehrere Männer aneinandergerieten. Was den Streit ausgelöst hat, blieb unklar – wie bei vielen ähnlichen Auseinandersetzungen, die sich im Bahnhofsumfeld immer wieder ereignen. Allerdings sollen sowohl der Tunesier als auch der Libyer nach Informationen aus Behördenkreisen bereits polizeibekannt gewesen sein.

Im Prozess konnte das Gericht auf Bilder von Überwachungskameras zurückgreifen, die einen Teil der Zentralhaltestelle und des Willy-Brandt-Platzes observieren. Darauf war zu sehen, wie das spätere Opfer Al Amin A. über den Platz gejagt und schließlich von einem Kontrahenten per Sprungtritt zu Boden gestreckt wurde.

Messerstiche und Tritte gegen Kopf

Dieser Angreifer, bei dem es sich nach Überzeugung der Richter um den Angeklagten Abdelkader G. gehandelt hat, habe dann auf den am Boden liegenden Mann eingetreten und ihm mit einem Messer mit 15 Zentimeter langer Klinge mehrere Stiche versetzt. Nach weiteren Tritten gegen den Kopf seines Opfers sei der Tunesier vom Tatort geflohen – nach Erkenntnissen der Ermittler in Richtung der Höfe am Brühl. Auf den Überwachungsaufnahmen war der Messerstecher aufgrund seiner prägnanten roten Schuhe gut zu identifizieren.

Der Schwerstverletzte Al Amin A. hatte offenbar keine Überlebenschance. Er erlitt unter anderem Verletzungen am Herzbeutel und an der Lunge. Während zwei Mitarbeiterinnen des Ordnungsamtes, die gerade am Ort des Geschehens waren, den Notruf wählten, kümmerten sich Notärzte, die sich zufällig in der Nähe befanden, um den Libyer. Kurz nach der Auseinandersetzung versuchten sie, ihn zu reanimieren, doch ohne Erfolg. Der Mann erlag noch am Tatort seinen Verletzungen.

Staatsanwaltschaft forderte zehn Jahre.

Die Staatsanwaltschaft forderte für den Angeklagten eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren. Verteidiger Mario Thomas sah hingegen eine Notwehr-Situation als gegeben an und plädierte auf Freispruch.

Erst kürzlich war der Bereich am Hauptbahnhof zwischen Schwanenteich, Bürgermeister-Müller-Park und kleinem Willy-Brandt-Platz, der als Kriminalitätsschwerpunkt gilt, wieder in die Schlagzeilen geraten. In der Nacht zum 22. August war im Bürgermeister-Müller-Park ein 21-jähriger Somalier umgebracht worden. Als dringend tatverdächtig wurde ein Landsmann (28) des Opfers in Untersuchungshaft genommen.

