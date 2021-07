Leipzig

Ein achtjähriges Mädchen ist von einem Mazda schwer verletzt worden, als es die Heiterblickallee überqueren wollte. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde das Kind am Mittwoch gegen Mittag von dem Auto erfasst, als es von der Fußgängermittelinsel an der Straßenbahnhaltestelle Ahorn-/Hainbuchenstraße unvermittelt über die Heiterblickallee in östliche Richtung rannte.

Die 42-jährige Mazda-Fahrerin war auf der Heiterblickallee in nördlicher Richtung unterwegs und konnte die Kollision nicht mehr verhindern. Die Achtjährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird mit 300 Euro beziffert.

Von Andreas Tappert