Leipzig

In Leipzig und Delitzsch haben am Mittwoch unbekannte Betrüger gezielt ältere Menschen ins Visier genommen. Wie die Polizie mitteilte, gaben sich Unbekannten am Telefon unter anderem als Verwandte, Justizmitarbeiter, Staatsanwälte oder Polizeibeamte aus und forderten unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Geld.

Im Fall einer 87 Jahre alten Frau aus Gohlis-Süd habe sich ein Unbekannter als Polizist ausgegeben und die Seniorin davon überzeugt, dass sich ein Verwandte nach einem Unfall in polizeilichem Gewahrsam befinde und sich eine Haft nur durch eine Kautionszahlung abwenden ließe. Den Angaben zufolge übergab die Rentnerin Vermögenswerte in Höhe eines fünfstelligen Betrages an den Mann, der wie folgt beschrieben wird: circa 1,65 bis 1,70 Meter groß, Mitte 30, mulkulös, kurze, dunkle Haare mit Geheimratsecken, dunkle Augen mit breiten Augenbrauen.

Bei einem weiteren Fall überzeugten Unbekannte eine 85-Jährige aus dem Leipziger Stadtteili Miltitz von einer angeblichen Coorna-Erkrankung eines Verwandten und einer Geldübergabe in einem Park. Die Seniorin übergab Polizeiangaben zufolge einen Geldbetrag im unteren fünfstelligen Bereich an einen Mann. Dieser sei etwa 1,75 Meter groß, 30 Jahre alt und mit einer schwarzen Jacke, schwarzem Basecap und grauer Hose bekleidet gewesen.

Die Polizei hat in allen Fällen Ermittlungen wegen Betruges beziehungsweise versuchten Betruges, Missbrauchs von Titeln, Berufsbezeichnungen und Abzeichen eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1, oder unter (0341) 966 4 6666 zu melden.

Von liko