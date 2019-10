Leipzig

Das Geschehen rund um eine Demonstration im Leipziger Westen wirft Fragen auf. Sowohl Teilnehmer des Aufzugs unter dem Motto „Repression in Griechenland“ als auch Polizisten seien bei dem Einsatz am Freitagabend verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Nähere Angaben zu den Verletzten machte die Be...