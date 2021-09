Leipzig

Der Hinweis auf dem Zettel am Fenster macht Hoffnung im Viertel. „Wir bauen um“, steht an dem Lokal an der Ecke Karl-Liebknecht-Straße/Steinstraße. Über Monate hatte hier eine Shisha-Bar für Ärger in der Nachbarschaft gesorgt. Bis in die Nacht wummerte Musik aus den geöffneten Fenstern. Gäste parkten ihre teuren Wagen mitten auf dem Fußweg, immer wieder musste die Polizei anrücken. Und einmal gab ein Beamter sogar einen Warnschuss ab, weil Einsatzkräfte angegriffen wurden. Ist das alles endlich vorbei? Das fragen sich derzeit viele Nachbarn. Doch nicht einmal die Behörden wissen, was in den Gewerberäumen aktuell vor sich geht.

„Aktuell ist kein Gewerbe angemeldet“

„Im August 2021 fand ein Betreiberwechsel im betroffenen Gewerbeobjekt statt“, teilte das Ordnungsamt der Stadt Leipzig auf LVZ-Anfrage mit. „Der neue Betreiber hat seine Gewerbeaktivität jedoch bereits wieder abgemeldet. Aktuell ist kein Gewerbe angemeldet und auch kein aktiver Gewerbebetrieb bekannt.“ Unter Anwohnern kursiert das Gerücht, es könnte schon bald ein asiatisches Restaurant hier eröffnen. Neue Fassadenelemente an der Eingangstür scheinen darauf hinzudeuten. Doch amtlich ist bisher nichts. Bei einer Vor-Ort-Kontrolle sei lediglich festgestellt worden, dass das Lokal derzeit geschlossen sei und der Hinweis auf Umbauarbeiten angebracht wurde. „Weitere Informationen liegen uns nicht vor“, so die Behörde.

Bis Klarheit herrscht, trösten sich die Leute in der Nachbarschaft damit, dass jetzt erst einmal geschlossen ist und somit wieder Ruhe im Viertel einzieht. Zuvor bekam die gerade im Leipziger Süden üblicherweise tolerante und urbane Einwohnerschaft über Monate hinweg nachts kaum ein Auge zu. Bar-Gäste stritten oder telefonierten lautstark auf der Straße, manche urinierten in Hauseingänge oder parkten mit ihren Autos auf Fußwegen und drehten bei heruntergelassenen Scheiben die Musik auf. Weil Barbetreiber und Stammkundschaft aus dem arabischen Kulturkreis stammen, betonten Anwohner immer wieder: Ihre Kritik habe nichts mit Rassismus zu tun. Aber, so ein Mann, „diese Leute passen nicht hierher, das sind Typen, die pfeifen auf Gemeinschaftsstandards“.

Eines Tages wurde das Mobiliar weggeschafft

Nachdem die LVZ im Juli den Zoff öffentlich gemacht hatte, sei es rund um die Bar zumindest etwas ruhiger geworden, sagen Nachbarn. Das Lokal erhielt einen neuen Namen, mit Schirmständern versuchten die Betreiber, das wilde Parken einzudämmen. Doch der nächtliche Krach blieb. Noch dreimal habe die Polizei wegen ruhestörenden Lärms dorthin ausrücken müssen, berichtete Polizeisprecher Olaf Hoppe, zweimal im Juli, einmal im August. „Überdies wurde einmal einem Hinweis auf widerrechtlich parkende Fahrzeuge vor der Bar nachgegangen“, so Hoppe. Zum Vergleich: Zuvor hatte es seit September 2020 Beschwerden gegen die Bar im niedrigen zweistelligen Bereich gegeben, allein im Juni war es deshalb zu sechs Polizeieinsätzen gekommen.

Auch die Stadt reagierte mit regelmäßigen Kontrollen, mahnte bei den Betreibern die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und den respektvollen Umgang miteinander an. Teilweise fruchtete dies auch, doch dann kam es wieder zu Tagen, an denen die Lage regelrecht eskalierte. Bei einer Corona-Kontrolle Ende Mai wurden Polizisten von Gästen attackiert, drei Beamte erlitten dabei Verletzungen. Noch immer laufen deshalb Ermittlungen wegen Landfriedensbruch, gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte. Bei einer Steuer-Razzia Anfang Juli rückten sicherheitshalber schwer bewaffnete Einsatzkräfte mit Maschinenpistolen an, weil die Lage als riskant eingeschätzt wurde.

Auf all dies könnten Anwohner in Karl-Liebknecht-Straße und Steinstraße durchaus verzichten. Insofern wird jede Neuigkeit rund um das Lokal als zarter Schimmer der Hoffnung klassifiziert. „Eines Tages stand ein Transporter vor dem Lokal“, beobachtete ein Nachbar. „Das Mobiliar wurde damit weggeschafft, danach klebte man die Scheiben zu.“ Ein Rückzug für immer? „Wir können nur abwarten“, sagt der Nachbar. „Vielleicht ist es wieder nur ein Etikettenwechsel.“

Von Frank Döring