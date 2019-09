Affäre um Leipziger Gefängniswärter: Warum war die Justiz ahnungslos?

Leipzig

Hätte die Justiz in der Affäre um den Leipziger JVA-Beamten, der im Knast seine Komplizen bewachte, tatsächlich nicht viel früher etwas wissen müssen? Die SPD im Landtag verlangt im Zusammenhang mit den Krawallen von Hooligans und Rechtsextremen am 11. Januar 2016 im linksalternativen Leipzig-Connewitz nun eine zügige Aufklärung. Der Justizminister müsse umfassend darlegen, wer wann über welche Kontakte des Bediensteten in die rechtsextreme Szene Bescheid wusste, sagte der innenpolitische Sprecher Albrecht Pallas. Gegenüber der LVZ verwies das Ministerium hingegen auf geltende Gesetze.

Dubiose Täter-Liste im Internet

Fakt ist: Seit mindestens Dezember 2016 kursiert im Internet eine Liste mit Namen aller Tatverdächtigen der Ausschreitungen. Die Quelle blieb stets dubios, Linksextreme hatten die mutmaßlichen Connewitz-Angreifergeoutet. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Datenlecks wurde von der Staatsanwaltschaft Leipzig ergebnislos eingestellt.

Hätten die Behörden diese Liste nicht längst mit den Personaldaten des Justizvollzuges abgleichen können? „Das Staatsministerium der Justiz darf – wie auch alle anderen Behörden – nicht aufgrund ungesicherter Erkenntnisse einer im Internet kursierenden Liste ohne konkrete Hinweise auf die Beteiligung von Staatsbediensteten disziplinarische oder arbeitsrechtliche Maßnahmen ergreifen“, teilte Ministeriumssprecher Sebastian Hecht mit.

„Aus rechtlichen Gründen, etwa Datenschutz, sind verdachtsunabhängige Vorermittlungen – wie sie beispielsweise der verdachtsunabhängige Abgleich einer im Internet kursierenden Liste mit Personaldaten des Justizvollzuges darstellen würde – unzulässig. Ein solcher Eingriff in grundrechtlich geschützte Rechtspositionen bedarf immer einer Rechtsgrundlage, die vorliegend nicht gegeben ist.“

Verdächtiger seit 2012 im Justizdienst

Andernfalls würde dies dazu führen, dass sich alle personalverwaltenden Stellen der Staatsverwaltung täglich, wöchentlich oder monatlich Beschuldigtenlisten aller in Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaften als Beschuldigte geführten Personen zuarbeiten lassen und diese dann systematisch mit Personaldaten aller Mitarbeiter der Staatsverwaltung abgleichen müssten, so der Behördensprecher. „Neben dem enormen Aufwand den dies nach sich ziehen würde, zeigt das geschilderte Vorgehen schon, dass damit eine pauschale Verdächtigung aller im Dienst des Freistaates Sachsen stehenden Personen und ein nicht zu rechtfertigender Eingriff in die Rechte der Bediensteten auf informationelle Selbstbestimmung einhergehen würde.“

Stattdessen gebe es klare Regelungen für Mitteilungen über strafbares Verhalten an den Dienstherrn oder Arbeitgeber. Auch für Gefängniswärter Kersten H., der am 1. September 2012 seine Ausbildung zum Justizvollzugsbeamten begann und seit September 2014 an den Justizvollzugsanstalten Bautzen und Leipzig tätig war. Nicht rechtswidrig sei gewesen, dass der Beamte bei der Beschuldigtenvernehmung keine Angaben machte, betonte das Ministerium. „Es bestand für den Beamten aber eine Dienstpflicht, den Dienstherrn über das eingeleitete Ermittlungsverfahren zu informieren“, so Hecht. „Dieser Pflicht ist er zunächst nicht nachgekommen.“

Falscher Beruf in Anklageschrift

Allerdings hätte auch die Staatsanwaltschaft von sich aus berichtet, wenn sie ein Ermittlungsverfahren gegen einen JVA-Beamten führt. In dem Fall wäre das Justizministerium von der Generalstaatsanwaltschaft informiert worden. Nur: Die Ermittler wussten nicht, dass ihr Verdächtiger Kersten H. als Schließer in einer JVA arbeitet.

Sein Name war zwar in den Datenbanken hinterlegt, erklärte das Ministerium, allerdings mit seinem früheren Beruf, da H. vor seiner Zeit als Beamter mal eine Anzeige erstattet hatte. Aus diesem Grund ist auch in der Anklageschrift gegen den mutmaßlichen Connewitz-Angreifer ein längst nicht mehr aktueller Beruf angegeben.

Landfriedensbruch in einem besonders schweren Fall

Nachdem sich Kersten H. wegen eines bevorstehenden Prozesstermins bei seinem JVA-Chef offenbarte, verfasste die Staatsanwaltschaft Leipzig am 14. Dezember 2018 einen Bericht, so das Ministerium. Aus diesem Schreiben, das die Generalstaatsanwaltschaft am 17. Dezember ans Ministerium weitergeleitet habe, sei erstmals hervorgegangen, dass H. von Beruf Justizvollzugsbeamter ist, erläuterte der Sprecher. Anfang Januar 2019 wurde er suspendiert. Ab Januar 2020 muss sich Kersten H. wegen Landfriedensbruchs in einem besonders schweren Fall vor dem Leipziger Amtsgericht verantworten.

Von Frank Döring