Leipzig

Mehrere Aktivisten haben sich am Montagabend zu einer spontanen Demonstration im Leipziger Norden versammelt. Die Protestler wollten ab 22 Uhr eine Abschiebung in der Max-Liebermann-Straße verhindern. Die Polizei konnte am Abend keine weiteren Einzelheiten zum Einsatz bekannt geben.

Der Veranstalter berichtete auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, dass zwischen 50 und 100 Menschen seinem Aufruf gefolgt seien. Insgesamt scheint die Lage ruhig zu sein. Weitere Informationen werden erst am Dienstagmorgen erwartet.

Bereits am Montagnachmittag versammelten sich ungefähr 70 Personen auf dem Willy-Brandt-Platz vor dem Leipziger Hauptbahnhof, um gegen die Praxis von Abschiebungen zu demonstrieren. Der bayrische Flüchtlingsrat hatte bekannt gegeben, dass mehrere Geflüchtete am Dienstag abgeschoben werden sollten. Das war laut der Ankündigung der Veranstalter Anlass für die Kundgebung. Ein Sprecher der Polizei gab an, dass auch diese Demonstration ohne Zwischenfälle verlief

Von tsa