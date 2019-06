Leipzig

Wegen eines Feueralarms ist am Montagmorgen die Universitätsbibliothek in der Beethovenstraße zum wiederholten Mal evakuiert worden. Um 9.19 Uhr schlug in der Albertina ein Rauchmelder an. Feuerwehr und Polizei rückten ins Musikviertel aus, konnten aber bereits 14 Minuten später Entwarnung geben, wie die Leitstelle auf Anfrage von LVZ.de berichtete.

Viele Besucher waren zu dieser Zeit ohnehin noch nicht in der Bibliothek, die erst um 8 Uhr ihre Türen geöffnet hatte. Die meisten Studenten verfolgten den Einsatz entspannt mit einem Kaffeebecher in der Hand von der gegenüberliegenden Straßenseite. Warum der Alarm ausgelöst wurde, ist bislang noch nicht bekannt.

Es war mindestens der dritte Fehlalarm in der Albertina innerhalb des vergangenen Jahres. Zuletzt wurde die Feuerwehr im März in die Beethovenstraße gerufen, weil Bauarbeiten einen Feueralarm ausgelöst hatten. Im Juli vergangenen Jahrs hatte ebenfalls ein Rauchmelder angeschlagen. Schuld soll damals ein verirrter Vogel gewesen sein.

Von nöß