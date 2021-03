Alkohol am Steuer: Unfallverursacher greift im Leipziger Osten Polizisten an

Leipzig

Auf einen aggressiven Autofahrer sind am Dienstagabend Einsatzkräfte der Polizei getroffen. Der 30-Jährige war laut Angaben der Behörde gegen 19 Uhr mit seinem Pkw auf der Maximilianallee stadteinwärts unterwegs und hatte die Absicht, über die Berliner Brücke geradeaus in die Rackwitzer Straße zu fahren. Dabei kam er aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und beschädigte zwei Verkehrsschilder.

Als die Polizei am Unfallort ankam, beleidigte derVerursacher die Beamten und griff sie an. Schließlich wurde der Mann überwältigt und unerlaubter Alkoholkonsum bei ihm festgestellt. Die Ermittlungen wegen wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung laufen. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 3000 Euro.

Von anzi