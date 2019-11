Leipzig

Weil sein Diebstahl in einem Einkaufsmarkt in Leipzig-Eutritzsch auffiel, ist ein unbekannter Mann aggressiv geworden und wollte eine Glastür zerstören. Laut Polizei hatte er am Donnerstagnachmittag gegen 16.20 Uhr zunächst versucht, nur eine Dose Bier an der Kasse zu bezahlen, als Mitarbeiter des Geschäfts in der Delitzscher Straße ihn auf die Schnapsflasche in seinem Rucksack ansprachen.

Der Mann reagierte äußerst aggressiv, schlug und trat nach den Mitarbeitern. Er traf allerdings niemanden. Mit seiner Beute verließ er das Geschäft und trat dabei mehrfach gegen eine Glastür. Auch diese überstand den Angriff ohne Schäden. Abschließend nahm der Unbekannte Anlauf und trat noch gegen ein Fenster. Dieses ging nicht zu Bruch.

Der Täter rannte daraufhin weg und war vor Eintreffen der Polizei verschwunden. Die Ermittlungen wegen Diebstahls, versuchter Körperverletzung und versuchter Sachbeschädigung wurden aufgenommen.

Von fbu